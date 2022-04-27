Kabil-Moskova uçuşları başladı

Fars haber ajansının bildirdiğine göre Rusya’nın Afganistan büyükelçiliği, Aryana hava yollarına ait ilk uçağın pazartesi günü Kabil’den Moskova’ya uçtuğunu açıkladı.

Rusya’nın Afganistan büyükelçiliğinden yapılan açıklamada Afganistan’ın Aryana hava yolu şirketine ait bir uçağın 25 Nisan’da Kabil havaalanından Moskova’ya uçmasıyla iki taraf arasındaki uçak seferlerinin başlamış olduğu belirtildi.

Ayrıca her hafta pazartesi günü Kabil’den Moskova’ya salı günü de Moskova’dan Kabil’e uçak seferleri olacağı açıklandı.

Amerika’nın 20 yıllık işgalin ardından Afganistan’dan çekilmesinin ve Taliban’ın geçtiğimiz yılın ağustos ayında başkent Kabil’e hakim olmasının ardından yaşanan büyük izdihamdan dolayı Kabil havaalanı uzun bir süre uçuşlara kapanmıştı.

Başta komşu ülkeler olmak üzere uluslararası alanda tanınmak ve ticari ilişkiler geliştirmek isteyen Taliban yönetimi, Kabil havaalanını yeniden hizmete açmaya çalışıyor.

Taliban yönetimi, Kabil uluslararası havaalanının yeniden açılabilmesi için Türkiye ve Katar’la görüşmeler yapmış ancak bu görüşmelerden sonuç alınmamıştı.

Kaynak: YDH