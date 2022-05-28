İran hac uçuşları 12 Haziran'dan başlıyor

İran Havayolları Şirketi'nden (Iran Air) yapılan açıklamada, İranlı hacı adaylarının kutsal topraklara uçuşunun 12 Haziran'dan itibaren başlayacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hacı adaylarının ilk uçuşu Tahran'daki İmam Humeyni Havalimanı'dan Cidde Havalimanı'na 22 Haziran'da başlayacak. Bu uçuşlar 22 gün sürecek."

İran Havayolları Şirketi Halkla İlişkiler Genel Müdürü konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu yıl yaklaşık 40 bin hacı adayı, Iran Air uçuşlarıyla Cidde ve Medine havalimanlarına sevk edilecektir" dedi.