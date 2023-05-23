İran ve Suudi Arabistan sağlık bakanları Cenevre'de görüştü

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Fahad Al-Jalajel ile İsveçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 76. Dünya Sağlık Konferansı sırasında bir araya geldi.

Görüşmenin detayları ile ilgili bir bilgi paylaşılmadı.

İran Sağlık Bakanı Eynullahi 76. Dünya Sağlık Asamblesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gitmişti.

76. Dünya Sağlık Konferansı dün İsviçre’nin Cenevre kentinde dün itibari ile başladı. Konferansın teması “DSÖ'nün 75 Yılı: Hayat Kurtarmak ve Herkes İçin Sağlık” olarak belirlendi.

DSÖ’nün uzun vadeli çalışmalarına yol haritası hazırlayacak olan konferans 10 gün sürecek.