Dünya Sağlık Konferansı başladı

76. Dünya Sağlık Konferansı dün İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı. Konferansın teması “DSÖ'nün 75 Yılı: Hayat Kurtarmak ve Herkes İçin Sağlık” olarak belirlendi.

DSÖ’nün uzun vadeli çalışmalarına yol haritası hazırlayacak olan konferans 10 gün sürecek.

Konferansta, DSÖ'nün küresel sağlık acil durum müdahale mimarisindeki kilit rolü üzerinde tartışılacak, DSÖ’nün geçen yıl kaydettiği ilerlemeler, başarılar ve göğüslediği zorluklar gözden geçirilerek halk sağlığı acil durumlarının önlenmesi, sağlık hizmetlerinin kapsayıcılığı gibi çalışma öncelilikleri ele alınacak.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres açılış töreninde yaptığı video konuşmada, uluslararası toplumun sürdürülebilir kalkınma hedeflerine kavuşma sürecinin hızlandırılması ve tüm insanlığının en yüksek standartlarda sağlık hizmetinden faydalanması için iş birliğinin pekiştirilmesi çağrısında bulundu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı konuşmada, geçen 20 yıl içinde dünyanın DSÖ’den beklentilerinin büyük boyutta arttığına işaret ederek, ancak DSÖ’nün kullanabileceği kaynaklarda artış görülmediğini, DSÖ’nün önünde dev ve karmaşık meydan okumalar bulunduğunu, buna rağmen örgütün tüm insanlığın mümkün olduğu kadar yüksek seviyede sağlık hizmetinden faydalanabilmesi için yoğun çaba harcayacağını söyledi.

Kaynak: CRI