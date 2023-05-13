Emir Abdullahiyan ile Nahale Filistin’i görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ile dün telefonda görüştü.

Bu telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ve Siyonist İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar ele alındı.

Emir Abdullahiyan, Siyonist Rejim’in Gazze Şeridi'ndeki vahşi saldırısını, direniş liderlerini şehit etmesini ve başta kadın ve çocuklar olmak üzere masum Filistin halkının katledilmesini ve insan haklarını açık bir şekilde ihlal etmesini şiddetle kınadı.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Filistin ulusunun ve direniş gruplarının bu saldırılara karşı direnişini takdir etti.

İslami Cihad Hareketi lideri de sıcak selamlarını İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ve Cumhurbaşkanı Reisi'ye ileterek, direnişin durumu hakkında bilgi verdi.

Direnişin sahadaki durumunu “mükemmel” olarak nitelendiren Nahale, Siyonist Rejim’in Gazze saldırılarının durana kadar direnişin devam edeceğini ifade ederek, direnişin şartlarının işgal rejimi tarafından kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İslami Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de telefonda görüşmüştü.

