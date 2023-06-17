İslami Cihad Hareketi liderinin Tahran'daki temasları sürüyor

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, Tahran ziyareti çerçevesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile görüştü.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, özellikle işgal altındaki toprakların durumu ve Siyonist Rejimiin kötüleşen koşulları ele alındı.

Ali Ekber Ahmediyan bu görüşmde, Filistin halkının özellikle direniş gruplarının direnişini takdir ederek, "Filistin milletinin ve Kudüs'ün gaspçı Siyonist rejimin pençelerinden kurtuluşu ancak direnişle gerçekleştirilebilir" dedi.

Ahmediyan, "5 günlük savaş Siyonist rejimin gerilediğini ve direniş gruplarının yükseldiğini gösterdi." ifadesini kullandı.

Filistin halkını ve direniş gruplarını desteklemenin İran'ın temel politikalarından biri olduğunu belirten Ahmediyan, "Filistin'in özgürleştirilmesi hedefi doğrultusunda İslami Cihad Hareketini desteklemeyi görev biliyoruz ve tüm gücümüzle bu görevi sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.

Siyonist rejimin İslami direnişin birleşik saflarında farklılıklar yaratma stratejisine değinen Ahmediyan, "Siyonist düşmanın bölücü oyunları, direniş gruplarının uyanıklığı ve zekası ile bozulmalıdır" dedi.

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale de, Filistin halkına verdiği desteklerinden dolayı İran'ı takdir ederek, işgal altındaki topraklardaki gelişmeler ve Batı Şeria'daki duruma dair bir rapor sundu.

İslami Cihad Hareketi lideri bu sabah İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir araya gelmişti.