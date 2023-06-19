Emir Abdullahiyan, İslami Cihad Hareketi lideri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görüşmede Filistin meselesini İslam dünyasının ana meselesi olarak nitelendirerek, İran'ın Filistin davasını ve Filistin halkının işgaci rejim karşısındaki direnişini desteklediğini vurguladı.

Irkçı Siyonist rejimi bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratmanın ana kaynağı olarak gören Emir Abdullahiyan, Siyonistlerin mazlum Filistin ulusuna karşı insanlığa karşı cinayetlerini durdurmak ve islami kutsallıkları korumak için İslam ülkelerinin ve hükümetlerinin koordineli ve etkili bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale de Filistin'deki ve işgal altındaki topraklardaki gelişmeler sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Filistin direniş grupları, Filistin halkının desteği ile gaspçı Siyonist rejimin her türlü saldırısına karşı durmakta ve büyük zaferler elde edebiliyorlar." dedi.