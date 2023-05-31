ABD'den Aliyev-Paşinyan görüşmesi ile ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Matthew Miller, ülkesinin Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki müzakerelerin devam etmesinden ABD’nin memnun olduğunu ifade etti.

ABD’li devlet yetkilisi özellikle şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanı Blinken'in de belirttiği gibi, Güney Kafkasya'da barış mümkündür. Geçenlerde Başbakan Paşinyan'a barışa olan bağlılığından dolayı minnettarlığımızıifade ettik ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in yakın zamanda yaptığı af duyurusunu memnuniyetle karşılıyoruz.

Ermenistan ve Azerbaycan liderleri bu hafta Kişinev'de Avrupalı ​​ortaklarımızla bir araya gelecekler ve bunun şiddet kullanarak değil, müzakere masası etrafında bu sorunları çözmek için etkili bir adım olacağını umuyoruz.

Saldırgan retorik yalnızca geçmişteki şiddetin devamına yol açabilir, hem kamusal hem de özel alanda yapıcı diyalog barış, fırsat ve umut yaratabilir.”

Miller yaptığı açıklamada, ayrıca ABD’nin, her iki tarafın da kalıcı ve onurlu bir barış anlaşmasına varma çabalarını desteklemeye hazırdır olduğunu belirtti.

İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan'ın AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Brüksel'de yaptığı müzakerelerin yenisi bu hafta Moldova'da gerçekleşecek. Görüşmeye bu kez Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katılacak.

Kaynak: Ermeni Haber