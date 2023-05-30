Siyonist Başkan Herzog Bakü'de

Azerbaycan medyasına göre; Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmek üzere Bakü'ye geldi.

Tel Aviv'den Pazar günü yapılan açıklamada Herzog'un, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak iki günlük gezi için Salı günü yola çıkacağı ve iki tarafın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya geleceği bildirildi.

Tel Aviv ve Bakü arasında diplomatik ilişkiler 1992'de kuruldu ve İsrail rejimi bir sonraki yıl Bakü'deki büyükelçiliğini açtı. Azerbaycan ise, bu yıl Mart ayında Tel Aviv'deki büyükelçiliğini açtı.