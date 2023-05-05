Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi gündemi değerlendirdi

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan Ayetullah Seyyid Ahmed Hatemi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin Suriye gezisini değerlendiren Ayetullah Hatemi, bu ziyaretin direniş cephesinin güçlendiğini gösterdiğini belirtti.

Ayetullah Hatemi, "Suriye halkının Cumhurbaşkanı Reisi'ye olağanüstü saygı göstermesi, aslında bu halkın ve İran halkına olan saygı ve sevgisini ve iki halk arasındaki bağı gösterdi." dedi.

Ayetullah Hatemi sözlerinin devamında "Herkesin Suriye'ye karşı olduğu bir dönemde İran Suriye'nin yanında yer aldı. Bu de Devrim Lideri’nin doğru politikasıydı" ifadesini kullandı.