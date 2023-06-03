İran yapımı film Türkiye'de yayınlanacak

TRT'nin kültür sanat kanalı TRT 2, Haziran ayı boyunca her akşam farklı bir film yayınlayacağını açıkladı. Filmler arasında İranlı ünlü yönetmen Asghar Ferhadi'nin Kahraman adlı filmi de akranlarda olacak.

Bu filmi 10 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da izleyebilirsiniz.

Filmin konusu

Kahraman, borçları nedeniyle hapse atılan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Rahim, ödeyemediği borçları nedeniyle hapse mahkum edilir. Hapishaneden kendisine verilen iki günlük izin verilmesi üzerine Rahim, soluğu alacaklısının yanında alır. Rahim, borcunun bir kısmını ödemesine karşı alacaklısını şikayetini geri çekmesi için ikna etmeye çalışır. Ancak işler hiç de onun planladığı gibi gitmez ve Rahim kendisini büyük bir krizle karşı karşıya bulur.