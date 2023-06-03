İran'dan Hindistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunan Kenani, "Özellikle kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." dedi.

Hindistan'ın Orissa eyaletinin Balasore bölgesindeki Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana gelmişti.

Kazada 288 kişi yaşamını yitirmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.