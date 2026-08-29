İran'dan Türkiye'ye yapay zeka ve yatırım odaklı işbirliği önerisi

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Türkiye ile ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla düzenlenen 9. “Yarının Fırsatı” etkinliğinde, stratejik ortaklık alanında bir dizi somut öneride bulundu.

Programa video konferans yöntemiyle katılan Habibullahzade, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi hedefiyle; ortak yapay zeka merkezi, ortak yatırım fonu, bilim ve teknoloji parkı, yazılım ihracat platformu, akıllı tarım ve su merkezi ile endüstriyel teknolojiler merkezi kurulmasını teklif etti.

