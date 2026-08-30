Hizbullah lideri: İsrail üç savaşta hezimete uğradı

Arap medyasına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İslami Vahdet Haftası münasebetiyle yaptığı konuşmada, İran’ın Şehit Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in İslam birliğini hayata geçirme ve Filistin davasını yeniden canlandırmadaki tarihi rolünü övgüyle andı.

Naim Kasım, Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıklarının asla iç cephelerin zayıflamasına yol açmaması ve asıl düşmana karşı dikkatin dağılmaması gerektiğini vurguladı.

“İsrail, direniş karşısında başarısız oldu”

Siyonist rejimin yaşadığı başarısızlıklara değinen Naim Kasım, İsrail’in Müslüman halkların kararlılığı ve direnci nedeniyle üç farklı savaşta yenilgiye uğradığını belirterek,“Biz bu direniş ve sabır çizgisinde durmaya devam ettikçe, düşman ne projelerini ne de komplolarını hayata geçirebilecektir” dedi.

“Direniş, gücümüzün temelidir”

Şeyh Naim Kasım, “Her türlü direniş, maliyeti ne olursa olsun, konumumuzu yeniden kazanmamızın temel taşıdır ve düşman planlarını alt etmek için gücümüzü artırıyor” ifadesini kullandı.

Hizbullah lideri, gerçek birliğin tezahürünün; Filistin uğruna canını feda etmek, malını ve silahını seferber etmek, sahada çatışmak ve İsrail ile Washington’a karşı ortak bir cephede mücadele etmek olduğunu belirterek sözlerini tamamladı.