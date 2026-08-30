  1. İran
30 Ağu 2026 16:53

İranlı komutan: Deniz Kuvvetlerimiz dimdik ayakta

İranlı komutan: Deniz Kuvvetlerimiz dimdik ayakta

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral İrani, “Canlı ve dimdik ayakta olan Deniz Kuvvetleri görevini var gücüyle sürdürmektedir" dedi.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, düşmanın İran halkını ve ülkenin silahlı kuvvetleri’ni doğru analiz edemediğini belirterek, “Eğer düşman, İran Deniz Kuvvetleri personelinin birkaç evladının şehit düşmesiyle bu gücün duracağını sanıyorsa, büyük bir yanılgı içindedir. Deniz Kuvvetleri, şehitlerin kanıyla yoluna daha fazla güç ve kararlılıkla devam edecektir.” dedi.

İranlı komutan, “Canlı ve dimdik ayakta olan Deniz Kuvvetleri görevini var gücüyle sürdürmektedir. Aziz İran’ın savunulması ve büyük İran milletinin güvenliğinin sağlanması ve korunması için hiçbir çabadan kaçınılmayacaktır.” diye konuştu.

News ID 1938221

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