Pezeşkiyan yarın Kırgızistan'a gidecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gidecek.
ŞİÖ Zirvesi 1 Eylül'de Bişkek'te toplanacak
Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin olağan toplantısı ve "ŞİÖ Artı" formatındaki zirve toplantısı yarın Bişkek’in ev sahipliğinde düzenlenecek.
Etkinliklere ŞİÖ üye devletlerinin yanı sıra davetli ülkeler ve uluslararası kuruluşların Devlet Başkanları ve temsilcileri katılacak.
Zirveye aşağıdaki isimlerin katılması bekleniyor:
Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Comart Tokaev, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev.
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