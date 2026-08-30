Siyonist İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

Lübnan mendyasına göre, bu sabah ülkenin güneyindeki Marcayun bölgesinde saldırı sonucu büyük bir patlama sesi duyuldu.

Rejimin topçu birlikleri Mifdon, Tulin, Mansuri ve Vadi Al-Saluki kasabalarını bombaladı. Ayrıca Beyt Yahun ile Bar-Aşit arasındaki bölge de hedef alındı.

İsrail güçleri Ali et-Taher Tepeleri çevresine fosfor bombaları attı.

2 Mart’ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatan İsrail, birçok beldeyi işgal etmişti. Bu süreçte Beyrut hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Lübnan ile İsrail rejimi arasında 17 Nisan'da uygulamaya giren ateşkes çeşitli kez uzatıldı. Siyonist İsrail, bu ateşkesine rağmen saldırılarını farklı gerekçelerle sürdürmeye devam ediyor.