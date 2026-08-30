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30 Ağu 2026 15:53

Siyonist İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

Siyonist İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı

İsrail rejim güçleri bugün Lübnan'ın güneyindeki çeşitli belde ve sınır bölgelerini hedef aldı. 

Lübnan mendyasına göre, bu sabah ülkenin güneyindeki Marcayun bölgesinde saldırı sonucu büyük bir patlama sesi duyuldu.

Rejimin topçu birlikleri Mifdon, Tulin, Mansuri ve Vadi Al-Saluki kasabalarını bombaladı. Ayrıca Beyt Yahun ile Bar-Aşit arasındaki bölge de hedef alındı.

İsrail güçleri Ali et-Taher Tepeleri çevresine fosfor bombaları attı.

2 Mart’ta Lübnan'a yoğun hava saldırıları başlatan İsrail, birçok beldeyi işgal etmişti. Bu süreçte Beyrut hükümeti, yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını duyurdu. Lübnan ile İsrail rejimi arasında 17 Nisan'da uygulamaya giren ateşkes çeşitli kez uzatıldı. Siyonist İsrail, bu ateşkesine rağmen saldırılarını farklı gerekçelerle sürdürmeye devam ediyor.

News ID 1938219

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