İslam Devrimi Lideri'nden İslam dünyasına birlik çağrısı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney, Vahdet Haftası ve Hz. Muhammed (s.a.v) ile İmam Cafer Sadık’ın (a.s) doğum yıl dönümleri münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Ayetullah Hamaney, İslam düşmanlarının temel stratejisinin, İslam ümmetini zayıflatmak ve tahakküm altına almak amacıyla mezhepsel ve etnik ihtilafları körüklemek olduğunu vurguladı.

ABD’nin “kriminal yüzündeki maskelerin düştüğüne” işaret eden Ayetullah Hamaney, İslam ümmetinin küfre karşı birleşmesinin, birbirini savunmasının ve hem maddi hem de manevi konularda dayanışma içinde olmasının stratejik bir zorunluluk olduğunu belirtti.

İslam ülkelerinin liderlerine hitaben uyarılarda bulunan Ayetullah Hamaney, şunları kaydetti:

“İslam ülkelerinin, özellikle de Batı Asya ve Fars Körfezi bölgesindeki ülkelerin yöneticilerine tavsiyem şudur: Gerçek düşmanınızı tanıyın, planlarını deşifre edin ve bunlara karşı koyun. İslam ümmetinin sorunlarının çözümü; birlik, beraberlik, dostluk ve hayırlı işlerde işbirliğidir.”

ABD’nin suçlu yöneticileri ve Siyonist rejimin, bu birlik ve dostluğun “yeminli düşmanları” olduğunu vurgulayan İslam Devrimi Lideri, “Onlar sadece İran İslam Cumhuriyeti’nin, İran milletinin veya büyük İslami direniş cephesinin düşmanı değildirler; Batı Asya ve Kuzey Afrika halkları da dahil olmak üzere tüm İslam ümmetine düşmanlık beslemektedirler. Hatta onların iş birlikçisi konumunda olan bazı ülkelerin yöneticileri bile bu düşmanlıktan muaf değildir. Nitekim, küresel istikbar liderlerinin, bazı İslam ülkesi liderlerine karşı alenen sergiledikleri saygısızlıklar ve kullandıkları çirkin ifadeler, hem sizin hem de bizim yakın hafızamızdadır” ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, mesajının devamında İran’da İslam mektebinin birleştirici öğretilerinin kayda değer şekilde hayata geçirildiğine dikkat çekerek, İran halkına hitaben, aralarında hiçbir şekilde ihtilafa izin vermemeleri konusunda çağrıda bulundu.