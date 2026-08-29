Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü İran-Umman anlaşmasını değerlendirdi

Mehr Haber Ajansı’na konuşan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Gaşkavi, İran ile Umman arasında gerçekleştirilen diplomatik müzakerelerin sonucunda Hürmüz Boğazı’nda bir deniz koridoru belirlenmesi konusunda mutabakata varıldığını duyurdu.

Ummanla müzakere süreci

Müzakerelerin; dışişleri bakanları düzeyinde video konferanslar, yetkililer ve uzmanlar arasındaki görüşmeler ile Tahran ve Maskat arasındaki karşılıklı resmi ziyaretler aracılığıyla yürütüldüğünü belirten Kaşkavi, bu sürecin sonunda Hürmüz Boğazı’ndaki deniz koridorunun belirlenmesi konusunun neticeye ulaştığını ifade etti.

Uluslararası hukuk ve IMO süreci

Anlaşmanın temelinin, Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin İran ve Umman arasındaki karşılıklı mutabakat çerçevesinde düzenlenmesi olduğunu vurgulayan Kaşkavi, bu adımın stratejik ve hukuki bir önem taşıdığına dikkat çekti. Kaşkavi, uluslararası hukuk uyarınca bu tür düzenlemelerin kıyı devletlerinin anlaşmasıyla yapıldığını ve her iki ülkenin resmi bildiriminin ardından Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) belirlenen rotayı uluslararası gemilere duyuracağını belirtti.

Askeri güç ve savunma altyapısına vurgu

Yeni koridor düzenlemelerinin uygulanmasında silahlı kuvvetlerin kritik rolüne değinen Kaşkavi; Devrim Muhafızları, İran Ordusu ve Savunma Bakanlığı’nın özverili çalışmalarıyla bu sürecin operasyonel hale geldiğini ve bunun ülke için tarihi bir kazanım olduğunu söyledi.

Son dönemdeki tecrübeler ışığında ülkenin savunma yapısının gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Kaşkavi, yer altı altyapılarının oluşturulması ve kritik merkezlerin sağlamlaştırılmasının her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini vurguladı.

ABD’deki siyasi gelişmelere ve Kongre ara seçimlerine de değinen Kaşkavi, Trump yönetiminin iç siyasi koşullarının hassas olduğunu ve Washington’un İran’a yönelik kararlarında bu gelişmelerin belirleyici olabileceğini ifade etti.

Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü, Hürmüz Boğazı koridoru konusundaki başarının; diplomatik çabaların, savunma kabiliyetinin ve milli direnişin bir sonucu olduğunu dile getirdi.