ŞİÖ Zirvesi 1 Eylül'de Bişkek'te toplanacak

Şanhay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi'nin olağan toplantısı ve "ŞİÖ Artı" formatındaki zirve toplantısı yarın Bişkek’in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Etkinliklere ŞİÖ üye devletlerinin yanı sıra davetli ülkeler ve uluslararası kuruluşların Devlet Başkanları ve temsilcileri katılacak.

Zirveye aşağıdaki isimlerin katılması bekleniyor:

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Comart Tokaev, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev.

Zirveye ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Uhnaagiin Khurelsukh, Togo Bakanlar Kurulu Başkanı Faure Essozimna Gnassingbe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Laos Cumhurbaşkanı Thongloun Sisoulith, Vietnam Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ve Mısır Başbakan Yardımcısı Hüseyin İsa da katılacak.