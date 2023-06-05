Emir Abdullahiyan, Hakan Fidan’ı Tahran’a davet etti

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Emir Abdullahian, bu telefon görüşmesinde muhatabı Fidan’ı Tahran'a davet ederek ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgesel meselelerde iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli olduğunu belirten Emir Abdullahian, bölgesel mekanizmaların harekete geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hakan Fidan da, İran Dışişleri Bakanı'nın tebrik mesajından dolayı şükranlarını sunarak, İran ile Türkiye arasındaki iyi diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değindi.

Fidan, ülkesinin önümüzdeki dönemde de ikili ve bölgesel meselelerde iki ülke arasında işbirliğinin gelişmesi için önemli bir katkı sağlamaya hazır olduğu dile getirildi.

Hakan Fidan en kısa zamanda Tahran'a ziyarette bulunacağını da sözlerine ekledi.

Hüseyin Emir Abdullahiyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutlamıştı.