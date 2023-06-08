Afganistan'da vali yardımcısının cenaze töreninde patlama

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan vilayetinin Feyzabad şehrinde bu hafta IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırıda öldürülen Taliban'ın atadığı Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin bir camide yapılan cenaze töreninde de patlama yaşandı. Bedahşan vilayetinin enformasyon dairesi başkanı Mahzudeen Ahmadi, patlamanın yaralanma ve ölümlere yol açtığını duyurdu. Ancak Afgan yetkili herhangi bir rakam açıklamadı.

El Cezire televizyonu bir Taliban kaynağına dayandırdığı haberinde patlama sonucu10 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.