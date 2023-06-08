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8 Haz 2023 12:12

Afganistan'da vali yardımcısının cenaze töreninde patlama

Afganistan'da vali yardımcısının cenaze töreninde patlama

IŞİD terör örgütünün öldürdüğü Bedahşan Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi için Feyzabad şehrinde düzenlenen cenaze töreninde patlama meydana geldi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Bedahşan vilayetinin Feyzabad şehrinde bu hafta IŞİD'in üstlendiği bombalı saldırıda öldürülen Taliban'ın atadığı Vali Yardımcısı Mevlevi Nisar Ahmed Ahmedi'nin bir camide yapılan cenaze töreninde de patlama yaşandı. Bedahşan vilayetinin enformasyon dairesi başkanı Mahzudeen Ahmadi, patlamanın yaralanma ve ölümlere yol açtığını duyurdu. Ancak Afgan yetkili herhangi bir rakam açıklamadı.

El Cezire televizyonu bir Taliban kaynağına dayandırdığı haberinde patlama sonucu10 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını bildirdi.

News Code 1909739

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