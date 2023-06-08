  1. Siyaset
8 Haz 2023 15:39

İran, Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran, Afganistan'daki cami saldırısını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Afganistan'daki cami saldırısını kınayarak, "Sivillere ve masum insanlara yönelik yapılan terör saldırıları İslam öğretileriyle hiçbir alakası yoktur.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad şehrinde bulunan Nebevi Camii'nin hedef alınmasına tepki gösterdi.

Dini mekanlarda sivillerin hedef alınmasını kınayan Kenani, “Siviller ve masum insanlara yönelik yapılan terör saldırıları İslam öğretileriyle hiçbir alakası yoktur.” dedi.

Kenani, olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Bedahşan'ın merkezi Feyzabad şehrindeki Nebevi Camii bugün bomlalı saldırının hedefi olmuştu.

Hastane kaynakları saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 50 kişinin de yaralandığını ifade etti.

News Code 1909741

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