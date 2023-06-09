Fettah füzesi bölgenin güvenliğini artırdı

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi Cuma Namazı hutbelerinde İran'ın ilk hipersonik balistik füzesi olarak nitelendirilen Fettah'a değindi.

Hipersonik füze Fettah'ın görücüye çıkarılmasının şeytanları büyük paniğe soktuğunu anlatan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Yeni tanıtılan Fettah füzesi inanç ve umut fabrikasının ürünüdür. Bu füzenin tanıtılması bölgede masum insanları ve Direniş Cephesi’ni sevindirdi. Bu füze bölgenin güvenlik seviyesini yükseltti." dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, "Bu hafta sevindirici bir olayı gerçekleştiren Hava-Uzay Kuvvetlerindeki gençlerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

‘Fettah’ adı verilen yeni füze 6 Haziran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları komutanlarının katıldığı resmi törenle tanıtıldı.

Geçtiğimiz sene İran ilk kez hipersonik balistik füze ürettiğini duyurdu. Fettah füzesi 1400 km menzile sahiptir.