Batı’nın Fettah füzesi iddiasına İran’dan yanıt

Batı devletlerinin müdahaleci açıklamalarını “itibarsız” olarak nitelendiren Kenani, ülkede geliştirilen füzelerin konvansiyonel olduğunu belirtti ve “Savunma amaçlı yürütülen İran'ın füze faaliyetlerinin uluslararası hukuka göre tamamen meşrudur.” dedi.

Bu ülkeleri, nükleer deneyler, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması ve nükleer füzelere ev sahipliği yapma gibi çeşitli konularda uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmekle suçlayan Kenani, “Bölgesel ve uluslararası meselelerde yıkıcı bir rol oynayan bu ülkelerin, İran İslam Cumhuriyeti’nin yasal savunma gücü konusunda yorumu yapma hakkı yoktur.” ifadesini kullandı.

Kenani, ABD, İngiltere ve Avusturalya arasında sağlanan AUKUS İttifakı’nı eleştirerek, bunun nükleer güçlerin çifte standart politikasının açık bir örneği olduğunu söyledi.

Kenani ayrıca, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ülkenin savunma gücünü artrıma yönünde elde ettiği stratejik başarıları övgüyle karşıladı.

‘Fettah’ adı verilen hipersonik füze önceki gün başkent Tahran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Devrim Muhafızları komutanlarının katıldığı resmi törenle tanıtıldı.