Emir Abdullahiyan, Azerbaycan yolcusu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın 5-6 Temmuz tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek Bağlantısızlar Hareketi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Azerbaycan’a gideceği belirtildi.
Emir Abdullahiyan'ın Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan yetkilileri ile görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov son günlerde telefon görüşmesi yaptı.
İki ülke arasındaki sorunların ele alındığı görüşmede karşılıklı temasları sürdürmenin önemine vurgu yapıldı.
Görüşmede Emir Abdullahiyan, "İran ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunları çözebilecek ve doğru yola yönlendirebilecek niteliktedir." dedi.
yorumunuz