İran ve Azerbaycan halkı birbirinden koparılamaz

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Doğu Azerbaycan ziyareti kapsamında geldiği Çaroymak kentinde bir konuşma gerçekleştirdi.

İran halkına seslenen Reisi, “Ülkede yaşanan son olaylarda vatandaşlar dost ve düşmanı çok iyi ayırt edebildiklerini gösterdiler.” dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İran halkının İslami düzene, vilayete ve şehit kanlarına olan bağlılığının sonsuz olduğunu kanıtladığını belirtti.

İran Azerileri ile komşudaki Azerbaycanlıların sıkı bağının komplo ile koparılmayacağını vurgulayan Reisi, “Bu insanlarla o insanları birbirinden koparmanın hiçbir yolu yok.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Bu insanlar ile oradaki insanların din ve İslam sevgisi koparılamaz, çünkü din ve İslami değerlere olan sevgi bu insanların gönlünde yer edinmiştir. Bu nedenle İran Azeri halkının mesajının hem birlik ve beraberlik hem de düşmanlara karşı direnme olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu.