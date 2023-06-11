Ayetullah Hamanei'den müzakerelerle ilgili önemli tavsiye

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün Atom Enerjisi Kurumu yöneticileri, nükleer bilim insanları, nükleer sanayi uzmanlarından oluşan kalabalık bir grupla görüştü.

İslam Devrimi Lideri, Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlenen görüşme sırasında nükleer uzmanlara hitap etti.

Ayetullah Hamanei'nin yaptığı konuşmasından satır başları şöyle:

-Düşmanlar nükleer sanayinin ülkenin bilimsel ilerlemesinin anahtarı olduğunu bildiği için İran'a 20 yılı aşkındır nükleer sorun yaratıyor.

-Nükleer silah bahanesi bir yalan ve bunu herkes biliyor.

-İslam'a bağlı olduğumuz için nükleer silah konusuna girmek istemiyoruz, aksi takdirde şimdiye kadar nükleer gelişmelerimizi durduramadıkları gibi bizi engelleyemezlerdi.

- Nükleer sanayi, ülke gücünün temel ve önemli bileşenlerinden biridir.

- Hem nükleer müzakerelere taraf devletler hem de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) çeşitli sözler verdi, ancak sözlerini yerine getirmediler. 20 yıllık nükleer mesele sürecinde elde edilen kazanımlardan biri onların vaatlerine ve sözlerine güvenmememiz gerektiğini anlamak oldu. Bu çok önemli. Boşuna inandığımız için birçok yerden darbe vuruldu. Bir milletin, bir ülke yetkililerinin, kime güvenip güvenmeyeceğini bilmesi ve anlaması çok önemli. Bunu anladık, son 20 yıl içerisinde kimin güvenilir kimin güvenilmez olduğunu farkettik.

-"Güçlü bir İran" isteyen herkes nükleer endüstriye önem vermeli.

- Koruma Önlemleri Anlaşması çerçevesinde UAEA ile işbirliği sürdürülmelidir.

- Herkes Meclis’in çıkardığı Stratejik Eylem Yasası'na uymalı.

-Anlaşma sağlanabilir, fakat nükleer sanayi altyapısına dokunulmamalı.