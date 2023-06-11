Ayetullah Hamanei'den nükleer sanayi sergisine ziyaret

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün nükleer sanayi sergisini ziyaret etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin nükleer faaliyetindeki son gelişmelerle ilgili İslam Devrimi Lideri'ne bilgi verdi.
İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün nükleer sanayi sergisini ziyaret etti.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün nükleer sanayi sergisini ziyaret etti.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkenin nükleer faaliyetindeki son gelişmelerle ilgili İslam Devrimi Lideri'ne bilgi verdi.
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