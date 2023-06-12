İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.

İran'ın Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ülkeleri ile ilişkilerin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesine ve komşuluk ilkesinin geliştirilmesine ilişkin bölgesel stratejisi ve temel politikasını anlatan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, bölge ülkelerinin geleceğe bakarak bölgede işbirliği için yeni çerçeveler oluşturmasını temenni etti.

Kenani, bölgede son aylarda yaşanan gelişmeleri umut verici ve bu bölge ülkelerinin tümünün çıkarları çerçevesinde değerlendirerek, "Bu bölgedeki ülkeler, bölgenin çıkarları konusunda ortak bir sorumluluğa sahiptir. İran da, bölgesel ortaklar olarak Fars Körfezi ülkelerinin diyaloğunu ve işbirliğini her zaman desteklemiştir." dedi.

İran'ın her zamanki tutumunu yeniden vurgulayan Kenani, Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb'u İran topraklarının ayrılmaz ve ebedi bir parçası olarak nitelendirdi.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin İran'ın nükleer programı ile ilgili bildirisinin kabul edilmez olduğunu belirten Kenani, "İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması ve Kapsamlı Koruma Önlemleri Anlaşması'ndaki hak ve görevleri temelinde, ilgili ülkelerle etkileşim ve Ajans ile işbirliği içinde barışçıl nükleer programını sürdürmektedir." ifadesini kullandı.