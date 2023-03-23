İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’ne üye ülkelerin dışişleri bakanlarının gerçekleştirdiği toplantı sonrasında yayınlanan bildiriye tepki gösterdi.

Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasındaki son müzakereleri ile ilgili Fars Körfezi İşbirliği Konseyi’nin desteğini memnuniyetle karşılayarak, bu anlaşmanın bölgenin istikrarı, barışı ve kalkınması için etkili bir rol oynamasını temenni etti.

Kenani, Çin Irak ve Umman’ın İran--Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşmesine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fars Körfezi'ndeki üç adanın İran'ın ayrılmaz parçası olduğunu söyledi.

Kenani ayrıca bildirinin bir bölümünde Yemen krizinin İran ile bağlantılı olduğu iddiayı reddederek, Yemen'de uzun süredir devam eden krizi sona erdirmek için gerçekçilik ve siyasi bir çözüm geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi, dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirilen periyodik toplantının 155’incisi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirildi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr Elbusaidi başkanlığında gerçekleştirilen toplantısın ardından ortak bildiri yayınlandı.

Yayınlanan bildiride, İran ile iş birliğinin sürdürülmesi ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca İran ile Arabistan arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla sona erdirilmesine yönelik temennilerini belirttiler.