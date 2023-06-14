Cumhurbaşkanı Reisi Nikaragua'da

Latin Amerika turuna çıkan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Nikaragua'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi Nikaragua Cumhurbaşkanı Daniel Ortega tarafından resmi törenle karşılandı.

Törende Şehit Süleymani anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Tören sırasında açıklamalarda bulunan Reisi "Amerika tehdit ve yaptırımlarla İran milletini durdurmaya çalıştı ama başarılı olamadı" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında "Batılı devletler halkın oyu ile iş başına gelen hükümetlere saygı göstermek zorunda. Onlar İnsan hakları ve demokrasi hakkında yalan söylüyorlar. ABD'nin insan haklarını ihlal eden davranışlarını çok gördük" ifadesini kullandı.

Reisi ayrıca "İran halkı yaptırımları bir fırsat olarak kullandı ve bu konuda kendini geliştirmeyi başardı. Bilim ve teknoloji başta olmak üzere her alanda Nikaragua ile ilişkilerimizi sürdürmek niyetindeyiz" açıklamasını yaptı.