  1. Azerbaycan
16 Haz 2023 16:38

Azerbaycan-Ermenistan dışişleri bakanaları yakında Waşington'da görüşebilir

Azerbaycan-Ermenistan dışişleri bakanaları yakında Waşington'da görüşebilir

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kabine Toplantısı’nda yakın gelecekte ABD başkenti Waşshington’da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanalarının bir araya geleceğinin öngörülmesini açıkladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kabine Toplantısı’nda yakın gelecekte ABD başkenti Waşshington’da Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanalarının bir araya geleceğinin öngörülmesini açıkladı.

Paşinyan “Önceki görüşmede kaydedilen ilerlemenin gelişeceğini umuyorum.” dedi.

Ermenistan Başbakanı sözlerinin devamında"Azerbaycan ile ilişkilerimizin normalleşmesi ve barışın yapılma yolu ne kadar zor olsa, bu yönünde çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bu konuda biz kararlı olmalıyız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Ermeni Haber

News Code 1909889

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