Reisi, İslami Cihad Hareketi heyetini kabul etti

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Tahran’ı ziyaret eden Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale ve beraberindeki heyetle dün akşam görüştü.

Görüşmede Reisi, Hak-Batıl mücadelesine değinerek, “Bir zamanlar bazı Filistinli gruplar Siyonist Rejim’in zulüm ve işgalinden kurtulmanın müzakere masası olduğuna inanıyordu. Halihazırda müzakere taraftarları bile direnişçilere umut bağlamıştır. Bu, dünyanın zulüm ve batıl ile bağdaşmayacağı yönünde Allah verdiği vaadin gerçekleşmesidir.” dedi.

Filistinli direniş gruplarının sahada başarılı olduğuna dikkat çeken Reisi, "Bu büyük zafer, Siyonist Rejim ve destekçilerinin zulmüne karşı sabredip dimdik ayakta durduğu için Allah'ın Filistin halkına verdiği bir armağandır." değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Reisi, Siyonistlerin bazı Arap ve İslam ülkelerle normalleşme sürecini takip ederek Filistinli genç kuşağını işgal edilmiş toprakları geri alma konusunda hayal kırıklığına uğratmayı amaçladığını belirterek, “Onların çabalarının başarıya ulaşmayacağına tüm kalbimizle inanıyoruz, zira bölge halkları normalleşmeye karşı çıkıyor.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Reisi, “Şu anda Filistin halkı arasında her zamankinden daha faza birlik ve beraberlik var. Bunun aksine Siyonist toplumunda her zamankinden daha fazla kutuplaşma ve ayrışma var. Bugün dünya halkları özellikle bölge ve Latin Amerika halkları sizinle dayanışma içerisinde. Nihai zafer çok yakın ve bunun şerefli Filistin halkına ait olduğuna inanıyorum." diye konuştu.

Nahale de görüşmede Filistin halkının, devam eden desteklerden dolayı İran’a minnetar olduğunu söyledi.

İslami Cihad Hareketi lideri ayrıca, Gazze'deki 5 günlük savaşla ilgili Reisi’ye bilgi verdi.

Ziyad en-Nahale ve beraberindeki heyet İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile de görüşmüştü.