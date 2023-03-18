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18 Mar 2023 16:17

Nasrullah ile Nahale Filistin'i görüştü

Nasrullah ile Nahale Filistin'i görüştü

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, Lübnan'da Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile bir araya geldi.

Arap medyasına göre, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nahale, Lübnan'da Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ile görüştü.

Görüşmede Filistin'deki son durum, 1948'de işgal altındaki topraklardaki direniş operasyonlarla ilgili gelişmeler ve son birkaç gün içinde gerçekleştirilen operasyonlar ele alındı.

Bu görüşmede taraflar, Siyonist Rejim'e karşı direnişi güçlendirme konusunda istişare ile kooardinasyonun sürdürülmesine vurgu yaptı.

Görüşmede Filistinliler ile direniş gruplarının Siyonistlere karşı düzenlediği operasyonlar övügüyle karşılandı.

Söz konusu görüşmede direnişin işgalci düşmana karşı silahlı mücadelesinin Filistin davası gerçekleşene kadar devam edeceğini vurgulayan İslami Cihad Hareketi lideri, Filistin halkının sabır ve direnişinin sonuç vereceğine inandıklarını söyledi.

News Code 1908243

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