Irak: IŞİD’in sözde Telafer valisi yakalandı

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya göre, İçişleri Bakanlığı'na bağlı Irak Federal İstihbarat ve Soruşturma Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Bağdat vilayetinde icra edilen başarılı operasyonda IŞİD’in sözde Telafer valisinin yakalandığı belirtildi.

Son günlerde IŞİD'in sözde medya sorumlusu da ülkenin batısındaki Anbar vilayetinde düzenlenen operasyonda yakalanmıştı.

IŞİD, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Aradan yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.