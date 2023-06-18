Haşdi Şabi'den IŞİD'e karşı geniş kapsamlı operasyon

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri ülkenin Anbar ve Ninova vilayetlerinde terör örgütü IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

Açıklamada, operasyonun amacının terör örgütü IŞİD'in söz konusu bölgelerdeki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

Haşd Şabi direniş grubunun el-Anbar vilayetindeki operasyonlar komutanı Kasım Muslih, yeni güvenlik operasyonunun birkaç gün süreceğini açıkladı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.