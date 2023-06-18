  1. Dünya
  2. Ortadoğu
18 Haz 2023 13:07

Haşdi Şabi'den IŞİD'e karşı geniş kapsamlı operasyon

Haşdi Şabi'den IŞİD'e karşı geniş kapsamlı operasyon

Irak'ta Haşdi Şabi güçlerinin Anbar ve Ninova vilayetlerinde terör örgütü IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon başlattığı belirtildi.

Irak medyasına göre Haşdi Şabi güçleri ülkenin Anbar ve Ninova vilayetlerinde terör örgütü IŞİD'e karşı geniş çaplı operasyon başlattı.

Açıklamada, operasyonun amacının terör örgütü IŞİD'in söz konusu bölgelerdeki varlığının sona erdirilmesi olduğu ifade edildi.

Haşd Şabi direniş grubunun el-Anbar vilayetindeki operasyonlar komutanı Kasım Muslih, yeni güvenlik operasyonunun birkaç gün süreceğini açıkladı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de, IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Ancak IŞİD’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen, örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.

News Code 1909935

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler