İran'da bugün yeni Tarım Bakanı belli olacak

İran İslami Şura Meclisi'nde bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından önerilen Tarım Bakanı adayı Muhammed Ali Nikbaht için güvenoyu oturumu düzenlenecek.
Geçtiğimiz Nisan ayında Seyyid Cevad Sadatinejad istifa etmişti.
İran İslami Şura Meclisi'nde bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından önerilen Tarım Bakanı adayı Muhammed Ali Nikbaht için güvenoyu oturumu düzenleniyor.
İran İslami Şura Meclisi'nde bugün Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından önerilen Tarım Bakanı adayı Muhammed Ali Nikbaht için güvenoyu oturumu düzenlenecek.
Geçtiğimiz Nisan ayında Seyyid Cevad Sadatinejad istifa etmişti.
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