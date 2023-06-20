Katar'daki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Umman'a gitti.

Emir Abdullahiyan'ın Ummanlı yetkililer ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Bakan Emir Abdullahiysn ziyaret öncesi Twitter'den yaptığı bir paylaşımda Katar ve Umman ziyaretinin amacını şöyle açıklamıştı:

"Komşularla ilişkilerin kapsamlı gelişiminin sürdürülmesi, hükümetin dengeli dış politika doktrininin temel eksenlerinden biridir.

İran'ın komşuları önemli ekonomik, ticari ve siyasi kapasiteden yararlanıyor.

İlişkileri daha da geliştirmek ve üst düzey yetkililerin daha önceki ziyaretlerinde onaylanan konuları takip etmek için bugün Katar ve Umman'a doğru yola çıktım".