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20 Haz 2023 08:15

Emir Abdullahiyan'dan Katar'a ziyaret

Emir Abdullahiyan'dan Katar'a ziyaret

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan üst düzey Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'ya gitti.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Katarlı yetkililerle görüşmek üzere Doha'ya gitti.

Emir Abdullahiyan'ın Doha ziyaretinde ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleler gündeme alınacak.

İran ve Katar dışişleri bakanları 11 Haziran'da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İki bakan ayrıca Nisan ayında da telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bu görüşmede taraflar bölgesel ve uluslararası meselelerin yanı sıra Ukrayna'daki gelişmeler ile nükleer müzakereler konusunda fikir alışverişinde bulunmuştu.

News Code 1909970

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