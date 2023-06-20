İran: Turizmde Suudi Arabistan'la işbirliği yapmak istiyoruz

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Bakan Yardımcısı Ali Asger Şalbafiyan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan’la turizm ilişkileri hakkında, “Önümüzdeki sene bu ülkede yapılacak turizm fuarlarına katılmayı planlıyoruz.” dedi.

Suudi Arabistanlı turizm işletmelerini Tahran'a davet etmek istediklerini aktaran Şalbafiyan, "İki ülke arasındaki turizm anlaşmasını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu konu Dışişleri Bakanlığı'nda takip edilmektedir.” ifadesini kullandı.

Irak ve Umman'ın ev sahipliğinde 2021'de müzakerelere başlayan Riyad ve Tahran, 10 Mart'ta Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin iki ay içinde yeniden başlatılması konusunda anlaşmaya varmıştı.