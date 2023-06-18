Reisi Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Reisi, İslam dünyasını iki önemli ülkesi olan İran ve Suudi Arabistan'ın ilişkilerinin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladı.

Hükümetin komşuluk politikasını ve İran'ın İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmesinin önünde hiçbir engeli olmadığını vurgulayan Reisi, Tahran-Riyad ilişkilerinin kurulması için İslami hükümetlerin ve milletlerin memnuniyetlerine işaret etti.

Bölgede İslam ülkelerini rahatsız eden bazı sorunlar olduğunu belirten Reisi, "Bölge ülkeleri arasındaki iş birliği ve diyalog ile bu sıkıntı ve sorunlar aşılabilir ve bu yönde dış müdahaleye gerek kalmaz." dedi.

İran'ın terörle mücadelede ve tekfirci grupları yok etmede elde ettiği başarılı deneyime dikkat çeken Reisi,"Bu başarılı mücadelenin sonuçları iki ülke işbirliğinin odak noktası olabilecek konular arasında yer alıyor" ifadesini kullandı.

Siyonist Rejimin sadece Filistin halkının düşmanı değil tüm Müslümanlar için bir tehdit olduğunu belirten Reisi, "Bazı ülkelerin bu rejimle ilişkilerini normalleştirmesi sadece güvenlik tesisi değil, İslam ümmetinin de görüşüne aykırıdır." ifadelerinde bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşılayarak, ekonomik, kalkınma ve kültürel işbirliğinin Tahran ve Riyad'ın gündeminde olduğunu söyledi.

Dünyadaki bazı ülkelerin bölgede barış ve ilerleme olmasını istemediğini belirten Faysal bin Ferhan, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki mevcut ilişkilerin tüm İslam ülkeleri düzeyinde geliştirilmesiyle birlikte sayısız kazanımlar ortaya çıkacak ve hiçbir yabancı ülkenin bölgemize müdahale etmeyeceğini garani edecek" dedi.