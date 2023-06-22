Emir Abdullahiyan BAE'de

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Kuveyt temasları ardından BAE'li yetkililerle görüşmek üzere Abu Dabi'ye gitti.

Bakan Emir Abdullahiyan Abu Dabi ziyareti kapsamında BAE'li yetkililerle ikili ilişkilerle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşecek.

Emir Abdullahiyan dün gittiği Kuveyt'te bu ülkenin başbakanı Şeyh Ahmed Nevaf el-Ahmed es-Sabah ve Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile bir araya gelerek, Siyasi, ekonomik, ticari, parlamento, konsolosluk, çevre ve bazı bölgesel konular dahil olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri görüşmüştü.