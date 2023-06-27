Fiji’den İsrail kararı: Elçilik açacağız

Arap medyasına göre; Fiji hükümeti, önümüzdeki sene işgal altındaki topraklarda büyükelçilik açacağını bildirdi.

Siyonist İsrail ile tarım sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliği yapan Fiji Cumhuriyeti uluslararası platformlarda ırkçı Tel Aviv rejiminin yanında yer almaktadır.

Okyanusya’da Pasifik Okyanusunun güneyinde yer alan 322 ada ve 522 adacığa sahip bir ada ülkesi olan Fiji, günümüzden 150 milyon yıl önce meydana gelen volkanik hareketler sonucunda oluştu. Resmi adı Fiji Cumhuriyeti olan ülkenin 215 adasında ise ıssız bir yaşam hakim.