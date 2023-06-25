Dünya İslami Uyanış Kurultayı Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı

Dünya İslami Uyanış Kurultayı yayınladığı bir bildiride, Siyonist yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Urif beldesinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırısını kınadı.

Kurultayın yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Siyonist yerleşimcilerin Müslümanların duygularını incitmek amacıyla işgalci Siyonist rejimin desteğiyle Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapması şüphesiz dinler arasındaki öfke ve nefreti körükleyecek. Bu eylem şiddetle kınanmaktadır.

Kutsallıklara hakaret dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez ve Müslüman milletler bu tür davranışlar karşısında sessiz kalmayacaklardır.

Ne yazık ki Batılı ülkeler ve insan hakları savunucuları bu tür eylemlere sessiz kalarak, aşırılık yanlılarının ve sahte Siyonist rejimin Müslümanların kutsallıklarına hakaret etme, masum kadın ve çocukları öldürme, saldırı yapma ve terörizm konusunda daha küstah davranması için meydanı açık bırakmışlardır.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Kur'an-ı Kerim'e ve diğer dini kutsallıklara karşı saygısızlığını kınıyor ve Tüm Müslümanlardan bu tür eylemlerin tekrarlanmasını önlemeye çalışmasını istiyor."