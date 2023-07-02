Hamas'tan İsrail'in Suriye'ye saldırısına tepki

İslami Direniş Hareketi (Hamas) Sözcüsü Kasım yaptığı basın açıklamasında, Siyonist İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Siyonist Rejim'in Suriye'ye yönelik saldırıları cinayettir ve milletimize yönelik saldırıların devamıdır. Düşmana karşı Suriye'nin her türlü kendini savunma hakkı var." dedi.

Hazım Kasım, siyonist saldırganlığa karşı ümmetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İşgal güçlerinin, Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtilmişti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 00.20'de Humus kentinin çevresindeki bazı noktaların, düşman güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.