Müşriklerden beraat etme merasiminde İranlı hacı adaylarından bildiri

Müşriklerden beraat etme merasimi, Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab ve İranlı hacıların katılımıyla Arafat Dağı'nda düzenlendi.

Bu törende İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin hacılara hitaben yayınladığı mesaj Velayeti Fakih'in Hacc ve Ziyaret İşleri Temsilcisi Hüccetül İslam Abdulfettah Nevvab tarafından okundu.

Merasimde ayrıca İranlı hacı adayları 6 maddelik bir bildiride, direniş cephesine tam destek verilmesi ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesi çağrısında bulundular.

Müşriklerden beraat töreninde açıklanan bildirinin içeriği şöyle:

1.Hacı adayları olarak Peygamber Efendimizin (Sav) hayatından ilham alıp, İmam Humeyni (r.a) ve Yüce Devrim Lideri'nin düşüncelerini yolumza ışık tutup Mescid-i Haram şehitleri başta olmak üzere aziz şehitlerimizin anısını ve Mina faciasını saygıyla anarak ilkeli tutumumuzu ilan ediyoruz.

2.İslam aleminin Kur'an-ı Kerim etrafında birliğine ve Peygamber Efendimiz (sav)'in idealleri etrafına odaklanarak, ABD'nin ve şer Siyonist rejimin Müslümanlar arasında bölüme çıkarma politikalarından nefret ettiğimizi ilan ediyoruz.

3. Müşriklerin beraat törenine katılan hacı adayları olarak, Filistin meselesini İslam dünyasının, Arap ülkelerinin ve dünya Müslümanlarının ana meselesi olarak görüyoruz. İslam İnkılabı'nın büyük mimarı İmam Humeyni'nin (r.a) tarihi girişimi ve Yüce Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin hikmetli rehberliği üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen, mazlum Filistin halkına ve dünya Müslümanlarına destek olmayı görevimiz olarak görüyoruz.

4. İran milletinin temsilcileri olarak Arafat Dağı'nda, İslam aleminin dayanışmasını ve İslam ümmetinin söz birliğini küresel emperyalizmin ve onların komplolarının üstesinden gelinmesinin anahtarı olduğunu ilan ediyoruz. Direniş cephesinin inisiyatifi Siyonistlerin elinden aldığı ve çocuk katili rejimi kademeli olarak gerilemeye ittiği bu dönemde, sahte ve gaspçı Siyonist rejimin çöküşünü hızlandırmanın İslam dünyasının ve İslam ülkelerinin birinci önceliği olduğuna inanıyoruz.

5. İslam'ın derin kültürel ve manevi etkilerini yok etmek ve etkisiz hale getirmek için emperyalizmin amaç ve planlarından biri olan İslami görünüme sahip aşırılık yanlısı grupların kurulmasını ve İslam ülkelerine müdahale ve saldırıları tehlike olarak görüyoruz ve İslam ümmetinin buna karşı durması gerektiğine vurgu yapıyoruz.

6. İslam Cumhuriyeti'nin dünya ülkeleriyle stratejik ilişkilerini gelitirme eylemini destekleyerek, direniş cephesine tam destek verilmesi ve siyasi ilişkilerin güçlendirilmesini istiyoruz.