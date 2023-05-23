İran'dan ilk hacı kafilesi yarın yola çıkıyor

İranlı hacı adaylarından oluşan kafile hac menasiki yerine getirmek amacıyla yarın Suudi Arabistan'ın Medine kentine gidecek.
İran'dan ilk hac kafilesi Tahran’daki İmam Humeyni (ra) Havalimanı’ndan kutsal topraklara uğurlanacak.
Bu yıl hac sezonunda yaklaşık 87 bin 550 İran vatandaşı Suudi Arabistan'daki kutsal topraklara gidecek.
Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.
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