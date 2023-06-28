Sudan'da 2,5 milyon kişi yerinden edildi

UNHCR'den yapılan açıklamada, çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana 2,5 milyon sivilin yerinden edildiği, bunların 560 bininin Mısır, Çad, Güney Sudan, Etiyopya ve Orta Afrika Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere gittiği belirtildi.

Açıklamada, "BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sudan'daki krizden etkilenenler arasında insani ihtiyaçların giderek artmasından endişe duymaktadır; zira yerinden edilenlerin sayısı artmaya devam ederken, yardımların ulaştırılması güvensizlik, erişim eksikliği ve finansman yetersizlikleri nedeniyle büyük ölçüde kısıtlanmaktadır. Tüm çabalara rağmen kaynaklar yetersiz kalmaktadır. BM ve ortakları Sudan'daki ve komşu ülkelere kaçan milyonlarca insana yardım için 3 milyar dolardan fazla kaynak çağrısında bulunmaktadır. Kaçan insanlara kapılarını cömertçe açan hükümetler, uluslararası toplumdan daha fazla desteği hak etmektedir" denildi.

Kaynak: İLKHA