Blinken, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'le gerilimi düşürme ziyaretinin son gününde Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmeye girdi.

Gerilimi Düşürme Mesajı

Antony Blinken, balon çıkan 'Çin casus balonları' krizi bahanesiyle iptalinin ardından nihayet gerçekleştirdiği Pekin ziyaretine noktayı en üst düzey görüşmeyle koydu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Blinken'ı kabul ederek Washington'la gerilimi düşürme niyetini beyan etmiş oldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın Şi-Blinken görüşmesiyle ilgili açıklamalarında şu bilgiler paylaşıldı:

Şi, Blinken'a devletler arası etkileşimlerin her zaman karşılıklı saygı ve samimiyete dayanması gerektiğini söyledi. Şi, Blinken'ın ziyaretinin ilişkilerin istikrar kazanmasına olumlu katkı yapabilmesini umuyor.

Blinken'ın ziyaretinde ABD ile Çin, bir dizi meselede ilerleme kaydetti ve anlaşmaya vardı.

Kaynak: Haber7